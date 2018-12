Isens prinssesser i Odense

Pernille Sørensen fra Odense Skøjteklub er godt på vej mod at genvinde DM på hjemmebane. Den 20-årige kunstskøjteløber har genfundet lysten og bor halvdelen af tiden i USA.

- Jeg ser frem mod EM i Minsk, Hviderusland i januar, og jeg har også samlet point nok til at kunne være med ved VM i Saitama, Japan i marts. Det er op til unionen, om jeg skal udtages, siger Pernille Sørensen, der tre gange tidligere har været til EM og har en 21.-plads som bedste resultat. Men hun har aldrig før været til VM.

- Jeg havde et element, jeg ikke har prøvet før, og det gik godt, siger Pernille Sørensen med favnen fuld af bamser og roser, kastet ind på isen efter sin opvisning på sin fynske hjemmebane.

Pernille Sørensen viste nye prøver af sit talent med et spring, hun ikke har vist frem i en konkurrence før.

Isen skal smelte eller slå revner, hvis ikke det bliver til en fynsk danmarksmester hos kvinderne. Den regerende danmarksmester, 20-årige Pernille Sørensen fra Odense Skøjteklub, er klart i spidsen efter lørdagens frie program, hvor hun scorede 50,16 point. Nummer to er Josephine Kærsgaard fra Frederikshavn Skøjteforening med 36,82 point.

DM i kunstskøjteløb slutter søndag med det frie program i Odense Isstadion. Juniordamerne løber deres frie program fra klokken 16.00 til 17.45, de fem kvindelige deltagere hos seniorerne løber deres frie program fra klokken 18.00 til 18.40 efterfulgt af juniorherrerne samt den ene mandlige deltager hos seniorerne, Nikolaj Mølgaard Pedersen fra Frederikshavn Skøjteforening.Der er mulighed for at se skøjteprinsesser og -prinser allerede fra morgenstunden i Odense Isstadion. Fra søndag klokken 8.00 og resten af dagen er der kunstskøjteløb i diverse aldersklasser.

18-årige Sara Borch Nielsen fra Odense Skøjteklub i elegant stil i sit korte program, som hun fik flere point for, end hun havde regnet med. Foto: Kim Rune

Mistede lysten

Skøjterne har været med hende stort set hele livet, siden hun blev født i Esbjerg for 20 år siden.

- Jeg begyndte til kunstskøjteløb, da jeg var to et halvt år, siger Pernille Sørensen, der allerede i en tidlig alder var dedikeret til sporten med de skarpe klinger.

I tre år kørte forældrene hende fra hjemmet i Esbjerg til træningen i Odense fem-seks gange om ugen, inden familien i 2010 flyttede til Odense.

Pernille Sørensen blev regnet for et af Danmarks største talenter i kunstskøjteløb. Men for halvandet år siden mistede hun lysten.

- Jeg var 18 år og teenager, som Pernille Sørensen konstaterer.

Men lysten til skøjteløb kom igen, og et halvt år efter stillede hun igen op til konkurrence.

Hun bor nu hos sine forældre i Odense halvdelen af tiden, mens hun bor i Fairfax tæt på Washington DC den anden halvdel af tiden.

- Min svenske træner, Kalle Strid, bor i Fairfax. Men det er hårdt at rejse frem og tilbage mellem Danmark og USA så mange gange, siger Pernille Sørensen, der læser hf enkeltfag.

- Man kan ikke leve af kunstskøjteløb i Danmark, siger den fynske skøjteprinsesse, der har vinter-OL i 2022 som et drømmemål for fremtiden.