Irsk sprinter tager endnu en etapesejr i Vueltaen

Få ryttere i det professionelle felt kan stille noget op, når Sam Bennett (Bora) sætter fart i cyklen på de sidste meter af et cykelløb.

Ireren demonstrerede endnu engang sine evner som afslutter, da han vandt 14. etape af Vuelta a España i suveræn stil og kørte alene over målstregen med rivalerne halsende flere meter efter sig.

Afslutningen blev skæmmet af et massestyrt, der rev adskillige ryttere ned i asfalten og bremsede endnu flere.

Styrtet skete blot en kilometer før mål og ændrer derfor ikke noget i toppen af den samlede stilling, hvor sloveneren Primoz Roglic har et komfortabelt forspring på 2 minutter og 25 sekunder ned til nærmeste forfølger, den spanske verdensmester Alejandro Valverde.

Den 188 kilometer lange etape til Oviedo var kuperet, men rummede ikke de voldsomme stigninger. Det lignede på forhånd en klassisk udbryderetape, og en håndfuld ryttere slap da også hurtigt fri.

Men selv om ingen af udbryderne spillede nogen rolle i klassementet, var hovedfeltet ikke indstillet på at lade dem slippe væk.

Derfor lå frontgruppen konstant med et forspring på mellem halvandet og to minutter til et hovedfelt, der så ud til at have tingene fuldstændig under kontrol.

Fem kilometer før mål var der samling på tropperne, og forude ventede en besværlig afslutning med en kort stigning, der gjorde det svært for de tungeste sprintere at gøre sig gældende.

Men Bennett klarede stigningen, og mens et væld af konkurrenter røg på halen, arbejdede ireren sig frem i front.

Lotto Soudals Tosh van der Sande slog ellers et hul i opløbet, men Bennett havde styr på situationen og havde ingen problemer med at tage sejren med Maximiliano Richeze (Quick-Step) som nærmeste konkurrent.