Irsk anfører tror på sejr i Danmark trods dårlig historik

Danmarks fodboldlandshold har tidligere drillet Irland, når der har stået slutrundebilletter på spil.

Således sikrede Danmark sig en plads ved VM-slutrunden i Rusland sidste år ved at slå Irland 5-1 i Dublin i den afgørende playoffkamp i november 2017. Den første playoffkamp var endt 0-0 - det samme endte de to kampe mellem landene i Nations League i efteråret.

Nu står de to lande over for hinanden igen i EM-kvalifikationen, og første møde er 7. juni.

På trods af den kedelige historik for irerne tror holdets anfører, Séamus Coleman, at der er muligheder for at få en sejr med hjem, når Irland gæster Parken i næste måned.

- Vi har en historik med dem. Det er et meget godt hold med nogle meget gode spillere, men jeg tror fuldt ud på, at vores hold og den måde, vi har spillet på i den seneste tid, kan tage til Danmark og få et resultat.

- Vi er nødt til at gå til dem og være helt oppe i ansigterne på dem fra start og ikke lade deres kvalitetsspillere spille. Vi har en gruppe af gode drenge, og vi har fuld tro på det, og det er en stor kamp for os, siger han til Sky Sports.

Irland fører inden kampen Gruppe D i EM-kvalifikationen med seks point efter to kampe. Danmark har kun spillet en enkelt kamp mod Schweiz og står noteret for et enkelt point efter 3-3 i Basel.