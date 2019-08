Irer sprinter sig til våd sejr i BinckBank Tour

Mads Pedersens leadout for Edward Theuns var forgæves på 1. etape af BinckBank Tour. Sam Bennett vandt.

Ireren Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) tog mandag sin 38. sejr som professionel.

I en massespurt på en regnfuld 1. etape af World Tour-løbet BinckBank Tour var han hurtigst, selv om han blev udfordret af danske Mads Pedersen (Trek-Segafredo) og holdkammeraten Edward Theuns.

Danskeren afleverede den rutinerede belgier i en god position, men Theuns havde ikke farten til at måle sig med formstærke Bennett på de sidste meter og måtte nøjes med andenpladsen.

Etapevinderen var bekymret for, at den regnvåde asfalt i Hulst kunne føre til uheld i et tæt opløb.

- På de sidste to kilometer holdt jeg fast i de større tog og holdt mig ude af problemer. Jeg var nervøs i regnen og skred ud et par gange, men jeg kan ikke klage, siger Bennett i sit sejrsinterview.

Mads Pedersen var ikke den eneste dansker, der gjorde sig gældende i etapens afsluttende fase.

Otte kilometer før mål angreb Lars Bak (Dimension Data) før en bonusspurt sammen med Lukasz Wisniowski (CCC). De to fik lov til at køre, men blev holdt i en kort snor af feltet.

Missionen lykkedes i den forstand, at Wisniowski og Bak med sine bonussekunder er nummer to og tre i klassementet.

Lidt under fire kilometer før mål slog Lars Bak ud, og de to bonusjagende lykkeriddere blev opslugt af feltet. Derfor skulle den helt flade etape som spået på forhånd afgøres i en massespurt.

BinckBank Tour er en del af World Touren. Etapeløbet køres i Belgien og Holland frem til på søndag.