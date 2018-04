Håndbold: Når Otterup HK tager imod topholdet TMS Ringsted i herrernes førstedivision, bliver det til en kamp, hvor der ikke er noget på spil i stillingen for de to hold. Otterup har reddet sig og kan højst rykke en placering frem. Ringsted er samtidig sikker på at rykke op som nummer et, og cheftræner i Otterup Daniel Nielsen lægger ikke skjul på, at kampen ikke betyder det store. Det bliver derfor den sportslige stolthed, som skal motivere Otterup til at gå efter sejren.

- Vi havde en dårlig fornemmelse efter sidste kamp i Randers, så vi gider ikke sidde med den fornemmelse igen. Vi kan ikke lide at tabe, så det er den følelse, vi spiller for at undgå, siger Daniel Nielsen.

Otterup HK har alle mand klar til at forsøge at slå topholdet i sæsonens sidste hjemmekamp i Otteruphallerne. Kampen mod Ringsted begynder klokken 15.