Inter-træner Luciano Spalletti er træt af, at racistiske tilråb og had skal være en del af fodboldverdenen.

Det skal være endegyldigt slut med racistiske tilråb og hadefulde handlinger i forbindelse med fodboldkampe.

Det mener Inters cheftræner, Luciano Spalletti, efter at flere episoder før og under kampen mod Napoli har ført til, at Inter er blevet straffet.

- Tiden er inde til at sige nok er nok, når det gælder racisme og diskriminerende handlinger, siger Spalletti.

- Jeg fordømmer episoderne onsdag aften af hele mit hjerte. Det er dog også vigtigt ikke at straffe størstedelen af fansene, som fylder stadion med glæde, kærlighed og følelser, siger han.

Før kampen 26. december mod Napoli omkom en 39-årig Inter-fan, da han blev ramt af en bil.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har politichef i Milano Marcello Cadorna forklaret journalister, at dødsfaldet skete, efter at omkring 100 Inter-fans angreb Napoli-støtternes minibusser med jernkæder og hammere.

Og under kampen blev Napolis Kalidou Koulibaly udsat for racistiske tilråb og gestikulationer fra Inters fans.

De racistiske tilråb førte til, at Inter blev straffet med to hjemmekampe uden tilskuere. Desuden har Serie A-klubben Empoli smækket portene i over for Inters fans til lørdagens kamp.

Italiens premierminister, Giuseppe Conte, har opfordret Serie A til at udsætte hele weekendens runde oven på midtugens begivenheder.

- Jeg ville sende et stærkt signal ved at gå så langt som at sætte kampene på pause for at få parterne til at reflektere dybere over det, siger Conte.

Men det kommer ikke til at ske, forsikrer Gabriele Gravina, der er chef for Det Italienske Fodboldforbund.

- Jeg har talt med alle for at mærke stemningen, og alle er enige om, at vi skal fortsætte, siger Gravina.

Efter lørdagens kampe er der tre ugers pause i Serie A.