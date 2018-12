Inter tager andenpladsen efter remis mod Roma

Inter kunne ikke holde føringen, og Roma udlignede til 2-2 med et kvarter igen i Serie A søndag aften.

Et enkelt point og en bedre målscore sendte søndag aften Inter på andenpladsen i Serie A.

På udebane fik klubben fra Milano 2-2 mod AS Roma, og dermed har Inter ligesom Napoli 29 point, men Napoli har spillet en kamp færre.

Suveræne Juventus topper ligaen med 40 point.

Balde Keita bragte Inter foran 1-0 efter 37 minutter, da han strakte benet frem og sendte et indlæg i mål.

Romas Cengiz Under fik udlignet seks minutter efter pausen på et brag af et langskud, men igen kom gæsterne foran.

I det 66. minut steg Mauro Icardi til vejrs og headede Inter foran 2-1 efter et hjørnespark, inden Aleksandar Kolarov udlignede til slutresultatet på et straffespark med godt et kvarter igen.

Med resultatet ligger Roma på syvendepladsen med 20 point.

Milan ligger nummer fire efter Napoli med 25 point efter 2-1-sejr tidligere søndag over Parma.

Jens Stryger Larsen spillede hele kampen for Udinese, som på udebane fik 0-0 mod Sassuolo.

Udinese ligger i den tunge ende af Serie A med 13 point.