Inter smed avancement på gulvet: Vi blev ramt af nerver

Den italienske storklub Inter blev ramt af nerver, da klubben tirsdag skulle forsøge at kvalificere sig til knockoutfasen i Champions League.

Havde italienerne vundet hjemme over PSV Eindhoven, var Tottenham tvunget til at vinde ude over Barcelona for at gå videre. Da begge kampe i gruppen endte 1-1, gik Tottenham videre til stor ærgrelse for Inter-træner Luciano Spalletti.

- Vi blev for nervøse, vi tabte bolden for ofte og for nemt, der blev skabt taktisk uorden i vores spil, og nerverne satte ind, siger Spalletti efter det uventede pointtab.

Inter kom hurtigt bagud i hjemmekampen mod PSV. Italienerne fik først udlignet i det 73. minut, men udligningen burde være kommet langt før, og det kunne have dulmet nerverne, mener Spalletti.

- Vi fik den type kamp, vi havde brug for, men vi kapitaliserede ikke af vores chancer. Som angsten voksede, mistede vi kontrollen over kampen.

- Vi kunne være forblevet mere kontrollerede og fokuserede, men i stedet lod vi os rive med af nerverne og publikums reaktioner, siger han med henvisning til, at scoringerne fra Barcelona-Tottenham tikkede ind på storskærmen.

Barcelona kom hurtigt foran til stor glæde for Inter og klubbens fans, men Christian Eriksens klub udlignede fem minutter før tid og tvang Inter i en desperat offensiv.

Mauro Icardi blev dog den eneste Inter-spiller til at score tirsdag aften i Milano.

Med tredjepladsen i gruppe B bliver den italienske klub overført til Europa Leagues knockoutfase.