Inter bliver straffet for racistiske tilråb

Det koster Inter to hjemmekampe uden tilskuere, at der blev råbt abelyde efter Napolis Kalidou Koulibaly.

Inter bliver straffet for de racistiske tilråb fra tilskuere mod gæsternes Kalidou Koulibaly i onsdagens topkamp i Serie A mod Napoli og skal spille to hjemmekampe uden tilskuere.

I en tredje kamp må Inter gerne lukke tilskuere ind, men "curva"-sektionen, hvor mange ultras holder til, skal forblive lukket.

Det har Det Italienske Fodboldforbund afgjort.

En gruppe Inter-fans skulle have råbt abelyde efter Koulibaly, og ifølge Napoli-cheftræner Carlo Ancelotti bad det gæstende hold som følge heraf gentagne gange om at få kampen suspenderet.

Tre gange gjorde stadionspeakeren det klart, at den slags tilråb ikke var tilladt, men ifølge Ancelotti stoppede det aldrig.

Sagen er den tredje racismesag i italiensk fodbold siden 2016 med den senegalesiske forsvarsspiller Kalidou Koulibaly som omdrejningspunkt.

I februar 2016 blev en kamp mellem Lazio og Napoli stoppet i tre minutter undervejs for at bremse tilråbene mod ham.

I oktober i år fik Juventus en bøde på cirka 75.000 danske kroner og påbud om i én hjemmekamp at lukke sydtribunen på Juventus Stadium, hvor de mest inkarnerede fans normalt holder til.

Onsdagens kamp mod Napoli vandt Inter med 1-0 på et sent mål af Lautaro Martine, og Koulibaly, som var genstand for tilråbene, blev vist ud ni minutter før tid efter to gule kort inden for kort tid.

- Spilleren var irritabel, han var ikke i en god tilstand. Normalt er han en rolig og meget professionel spiller, men der var de her tilråb gennem hele kampen, forklarer træneren.

- Det lyder som en undskyldning, men spilleren var ophidset og irritabel. Det er ikke godt, hverken for os eller for italiensk fodbold, sagde Carlo Ancelotti efterfølgende.

Udvisningen koster forsvarsspilleren to spilledages karantæne.