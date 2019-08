Ingeniørevner skal hjælpe Martin Toft til perfekt enkeltstart

Martin Toft Madsen har blikket stift rettet mod torsdagens enkeltstart i PostNord Danmark Rundt, hvor han stiller op for det bornholmske hold, BHS-Almeborg Bornholm.

Den rutinerede tempokonge slog tidligere på måneden den danske timerekord og har generelt haft god fart i cyklen på det seneste, når der skal køres rigtig stærkt.

Til det formål gør den 34-årige dansker brug af sin ingeniøruddannelse og tilbringer meget tid på selv at skrue på sin cykel.

- Der er jo ikke nogen, der er 30 procent bedre end de andre i sådan et felt her, så det er de sidste procenter, man kæmper om, og det kan betyde meget, at man lige bruger lidt ekstra tid på at forberede cyklen.

- Forskellen på at have en god cykel og en perfekt cykel kan godt give et halvt til et helt minut på sådan en enkeltstart i morgen. Det kan sagtens være afgørende for, om man vinder eller bliver nummer syv eller otte, siger Martin Toft Madsen.

Og det stjæler meget af hans tid at gøre cyklen toptunet.

- Jeg bruger i hvert fald en del timer hver uge på at sidde og nørde forskellige ting, researche lidt og teste forskellige ting af selv, så det går der meget tid med.

Også holdkammeraterne spørger ofte Toft Madsen om gode råd for at optimere cyklen.

Torsdagens enkeltstart i Danmark Rundt byder på 17 kilometer i fladt terræn. Den relativt korte rute kan dog være en ulempe for temporytteren.

- Jeg vil selvfølgelig hellere have de her lidt længere enkeltstarter på 40 kilometer eller sådan noget, men det får man bare ikke i sådan et kort etapeløb her, for så bliver de for afgørende, siger han.

Han tror dog stadig, at han har en god chance for at være hurtigst, men ser også flere andre stærke bud i Danmark Rundt-feltet.

- Umiddelbart er mine største konkurrenter Mikkel Bjerg og Mads Würtz Schmidt.

- Men med de her korte enkeltstarter er der ofte en enkelt eller to, der dukker op som trold af en æske.

- Så det vil ikke undre mig, hvis der er en udlænding eller to, der også blander sig, som man ikke lige havde forudset, men som har gode ben på dagen, siger Martin Toft Madsen.

Enkeltstarten torsdag bliver kørt i Grindsted vest for Billund, og den første rytter triller ud på ruten klokken 15, mens den sidste bliver sendt afsted klokken 17.10.