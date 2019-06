Ingen tømmermænd hos OKS efter oprykningsfesten

Fodbold: OKS, der i søndags rykkede op i Danmarksserien efter en sejr på 4-1 over Marstal/Rise, er klar til den første landsdækkende pokalrunde. Det står klart efter tirsdagens 2-0-sejr hjemme over B1913 foran cirka 300 tilskuere.

- Vi var gode på bolden og spillede hurtigt. Efter første halvleg kunne vi have ført 5-0, sagde OKS' træner, René Lindharth, efter sejren, mens der stadigvæk var gang i den forlængede spilletid i pokaldramaet mellem AC Odense og Marstal/Rise på banen ved siden af på Okson Park.

OKS kom foran 1-0 efter 20 minutter på et mål af Jakob Mønster.

20 minutter før tid scorede Frederik Klingenberg til 2-0 for OKS et halvt minut efter, at Marstal/Rise havde reduceret til 3-2 på banen ved siden af.

- Vi virkede lidt trætte i anden halvleg, men det var vel ikke så unaturligt efter oprykningsfesten i søndags. Men jeg er stolt af drengene, og vi formår at besejre et danmarksseriehold. Det viser, at vi har noget at at gøre i Danmarksserien, sagde René Lindharth.

Der er lodtrækning til første landsdækkende runde 2. juli. Første runde spilles 6.-8. august, hvor holdene fra 2. og 1. division træder ind i turneringen.