Ingen ny kamp mod KIF: Overraskelse i GOG

- Vi er overraskede over, at det er tre advokater uden sportslig indsigt, der reelt afgør sagen. Det er iøjnefaldende, hvor ofte, der er divergens mellem DHF's Disciplinærinstans, der har en vis sportslig indsigt, og DHF's Appelinstans, der består af advokter. Og det må der gøres noget ved. Men nu fokuserer vi på håndbolden - på banen, siger GOG-cheftræner Nicolej Krickau.

Håndbold: Der er overraskelse i GOG, efter at det tirsdag stod klart, at klubben ikke får en ny kamp mod KIF Kolding efter det uafgjorte opgør i Kolding, 20. oktober, hvor der blev begået to dommerfejl små ni minutter før slutfløjt.

Nej til modsætningsforhold

Populært sagt ville DIF tydeligvis ikke rodes ind i en varm sag, der måske endog kunne ende i et modsætningsforhold til DHF's retssystem.

DIF-afgørelsen slutter blandt andet således:

"DIF's Appelinstans finder, at der ikke i sagen er påpeget forhold, der giver anledning til at betvivle rammerne for den skønsudøvelse, der er foretaget af Håndboldens Appelinstans, og DIF's Appelinstans afholder sig helt fra at foretage en vurdering af, om Håndboldens Appelinstans besidder den fornødne kompetence til at foretage det påkrævede idrætsgrenspecifikke skøn".

GOG bliver dermed stående på 27 point på andenpladsen i ligaens grundspil - et point efter topholdet Aalborg. KIF har samtidig endegyldigt 12 point på 10. pladsen og er i reel stor fare for at misse slutspillet (top-otte).