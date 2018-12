Ingen julemad og ingen alkohol for Gdahl og Hansen: Anden juledag byder på en tur i ringen til julestævne

De to boksere (Mads Hansen - "Flameboy" - til venstre, Mads Gdahl til højre) træner minimum to timer om dagen i klubben på Adamsgade - dog er søndag "helligdag" for dem. De løber også hver dag - på nær den obligatoriske helligdag. I ugerne op til julestævnet kører de hårdt på med træning. Men i dagene op til kører de mindre hårdt på for at holde vægt og have en restitueret krop. Foto: Vibeke Volder

De to boksere er blandt de seks, der skal i ringen til Olympias årlige julestævne anden juledag. Noget, der er med til "kun" at give mulighed for to måneders udskejelser om året.

Boksning: Boksepuder hænger på en lang række og genspejler sig i det store spejl på væggen på den ene side. På den modsatte væg af det brede og høje spejl hænger der ribber hen ad væggen. I et af hjørnerne i den modsatte ende af lokalet står en boksering. Ved indgangen er den grå væg fyldt med boksecitater. Foran citatvæggen med boksepuder bag sig står en høj, skaldet og muskuløs mand i en grå t-shirt. Ned ad t-shirtens ene side står der "Olympia". Den høje mand er 29-årige Mads Gdahl. Hans t-shirt har allerede afsløret det. Han er bokser i klubben på Adamsgade i Odense - Olympia. Ved siden af bokseren står en noget lavere, dog stadig særdeles muskuløs, rødhåret, ung mand. Han hedder også Mads og er ligeledes bokser. Som håret indikerer, er det 27-årige Mads Hansen. Bedre kendt som "Flameboy". De to boksere skal i ringen til Olympias årlige julestævne, der i år også er 100-års jubilæum, anden juledag. Det er noget, der gør de to mænd stolte. - Julestævnet startede, inden vi blev født. Mange tager med, fordi de plejede at være af sted med deres bedsteforældre. Og der har været en grov sortering i bokserne. At man bliver udtaget viser, at det hårde arbejde betaler sig, siger Mads Gdahl.

Blå bog - Mads Hansen og Mads Gdahl Mads Hansen har bokset i tre sæsoner. Han studerer HF og arbejder som tømrer.Den rødhårede bokser bor i Odense og er i weltervægtklassen.



Mads Gdahl har bokset i mange år, men haft pauser på grund af militærudsendelse.



Han går i skole og er forlovet.



Som boksekammeraten bor han også i Odense. Han er i mellemvægtklassen.

Mads Hansens familie og venner kommer og overværer ham bokse anden juledag. - Det ligger lidt ekstra pres. Men det er også rigtig fedt, at de er der, hvis man vinder, siger han. Foto: Vibeke Volder

- Kendt for at være doven op til kampe Og hårdt arbejde er det. Mens det meste af Danmark fortærer sovs, kød, fløde og vin i store mængder i dagene op til den 26. december, står den på kylling, ingen sovs, ingen risalamande, ingen alkohol og masser af træning for de to boksere. Selvom det er Mads Hansens tredje år til julestævne og Mads Gdahls andet år, er det stadig "trist" at skulle undvære julemaden, fortæller de to boksere. - Det sværeste er næsten at skulle undvære risalamanden. Men man får også noget igen. Man bliver en del af et fællesskab, får nogle gode venner og hvis man vinder, er det endnu mere fedt, siger Mads Hansen og tilføjer: - Der er heller ingen julefrokoster. Men så laver vi noget sammen indbyrdes og i klubben. Vi tager ud at spiser og hygger os sammen efter julestævnet. Uden grund er det ikke, at Olympia-bokserne må skære store dele af julens fornøjeligheder væk. Mads Gdahl stiller sig på vægten, der møder øjnene, lige når man træder fra trappens sidste trin og ind i træningslokalet med de mange boksepuder. Den er der ikke helt endnu, bliver det konstateret. En forholdsvis vant situation for Mads Gdahl, fortæller han. - For mig er det næsten altid nødvendigt at cutte vægt. Jeg er kendt for at være doven op til kampe, så for mig er det vigtigt at kontrollere vægten op til. Lige pludselig kan der være kommet halvandet kilo til, uden at man har opdaget det, siger han.

Mads Gdahl kommer til at kunne genkende mange ansigter uden for bokseringen anden juledag. Hans forlovede kommer sammen med deres to børn. Hans brødre fra København kommer og flere venner. - Det kunne være sjovt lige at få børnene med op og gå en tur i ringen, siger han. Foto: Vibeke Volder

Halvbuttede to måneder om året I træningslokalet blandt ribbene, citaterne og boksepuderne står de to boksere med markerede kroppe, der næsten kun kan give de danskere, der er kravlet i vinterhi, lidt dårlig samvittighed over kroppens juleform. Det er svært at tro på, men med hænderne illustrerer og beretter Mads Hansen, hvordan de to mænd ser ud, når de ikke er i sæson. Mens danskerne har fået strammet kroppen op og er hoppet i badetøjet, lader Mads Hansen og Mads Gdahl maven få en bule. - Vi har to måneder om året til at skeje ud. Der får vi da spist et par is og drukket et par øl. Om sommeren ser vi slet ikke ud som nu. Man kan ikke kende os. Vi er halvbuttede, siger Mads Hansen. - Jeg vejer normalt omkring de 75 kilo. Om sommeren er jeg oppe på 90 kilo. Først i september kan man se min hals igen, siger Mads Gdahl. Med flere måneder til solskin og stramme kroppe i sigte har boksernes træner, Mohammed Ali, valgt Mads Gdahl og Mads Hansen til at bokse anden juledag på grund af deres "kun" to måneders løssluppenhed om året. - De er strukturerede og disciplinerede. Og så har de skabt resultater, siger han.

Træneren, Mohammed Ali, har i boksestævnerne op til klubbens årlige julestævne holdt øje med de forskellige boksere. Han har valgt ud fra struktur og disciplin i træning og kost. Foto: Vibeke Volder