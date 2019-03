Ingen håndsrækning til GOG

Lørdag rundbarberede Aalborg Håndbold i Østjylland Århus Håndbold med 38-26. Dermed røg formentlig GOG's sidste chance for at blive etter i ligaens grundspil. I sidste runde svigter Aalborg således næppe hjemme mod nedrykningstruede KIF Kolding.

Håndbold: GOG lå længe til at vinde ligaens grundspil og dermed til at indløse en sandsynlig billet til Champions League i næste sæson. Men en nederlag 27-30 på hjemmebane til Skanderborg Håndbold, 9. marts, ender sandsynligvis med at blive dyrt for fynboerne.

Før sidste runde af grundspillet på lørdag er Aalborg Håndbold et point foran GOG efter sikker sejr lørdag på 38-26 over Århus Håndbold på udebane, og det er svært (umuligt!) at se nordjyderne svigte på hjemmebane mod nedrykningstruede KIF Kolding. GOG skal på en på papiret helt anderledes svær opgave lørdag hjemme mod Ribe-Esbjerg HH, der kæmper for at beholde den ottende og sidste plads til slutspillet.

Hvis GOG - hvad alt altså tyder på - går i slutspillets pulje to med to point med over, bliver en af de tre modstandere med sikkerhed netop Århus Håndbold (nul point med over). De to øvrige modstandere bliver enten BSV/TTH Holstebro (et point med over) og enten Skjern/Skanderborg (nul point med over).

Ud over Århus mod Aalborg spillede TMS Ringsted-Lemvig/Thyborøn (25-24) og Skanderborg-Mors/Thy (24-27), lørdag. Bundproppen Ringsted har dermed kun et point op til KIF Kolding, men Ringsted har en meget svær sidste runde-kamp ude mod Skjern.