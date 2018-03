Håndbold: Otterup HK måtte se sig slået på udebane med 29-26 mod Randers HH fredag aften i herrernes førstedivision. For sent fik fynboerne løst Randers' angrebsspil, og derfor blev det en sikker sejr til jyderne.

Efter kampen var cheftræner Daniel Nielsen ærgerlig over, at han og holdet ikke ramte dagen mod topholdet.

- Vi spiller en fin kamp, men det er ikke nok mod Randers. Der skal man spille en rigtig god kamp for at vinde. Vi får først løst deres syv mod seks til sidst, da vi går i 4-2 i forsvaret og får skabt noget tumult. Derfor ser det også mere tæt ud, end det var. Vi var aldrig rigtig i nærheden, sagde han kort efter slutfløjt.

Nederlaget har ikke nogen betydning i tabellen, hvor Otterup er sikker på overlevelse og ikke kan nå noget, men det betyder ikke, at man trækker på skuldrene over at tabe.

- Vi er rigtig ærgerlige, og der er super dårlig stemning i omklædningsrummet. Det kan godt være, at det udefra ikke betyder noget, men der er meget på spil for de her folk, som lever og ånder for spillet. Derfor havde vi håbet, at vi ville gøre det bedre i dag, sagde træneren

Næste opgave i førstedivision for Otterup HK er den 2. april, når rækkens tophold, TMS Ringsted, kommer til Nordfyn.