Infektion tvinger Hareide til afbud til pressemøde

Åge Hareide er blevet opereret i knæet og har fået en infektion.

Den danske fodboldlandstræner kommer derfor ikke til at præsentere den kommende trup til de næste kampe.

Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) på sin hjemmeside.

Det vil i stedet blive assistenten Jon Dahl Tomasson, som på mandagens pressemøde præsenterer den kommende trup til EM-kvalifikationskampene mod Georgien og Gibraltar.

Hareide beklager, at han ikke kan deltage i pressemødet og fortæller, at han sammen med Tomasson vil vælge de spillere, der skal kæmpe for sejre til Danmark i de to udekampe.

- Vi har glædet os til de næste uger, siden vi sidst havde kampe i juni. Jeg har det fint, men er blevet anbefalet at holde mig i ro, så jeg kan være klar til at mødes med spillere og stab forud for de to vigtige kampe mod Gibraltar og Georgien.

- Jon og jeg udtager truppen sammen, og denne gang er det så ham, der har fornøjelsen af at præsentere dem på pressemødet, siger Hareide til unionens hjemmeside.

Landstrænerens operation og situation er nøje fulgt af Morten Boesen, forbundslæge i DBU og læge for herrelandsholdet.

Hareides situation går fremad, men han er blevet opfordret til ikke at deltage i aktiviteter, der kan belaste knæet.

- Åge er blevet opereret i knæet og har haft en infektion efterfølgende. Der er fremskridt, men det er vigtigt, at knæet og Åge kommer sig fuldt, før han deltager i for mange aktiviteter.

- Derfor har vi anbefalet, at han holder sig i ro og ikke deltager i pressemødet. Vi regner med, at han på den måde kan være klar til de to landskampe i begyndelsen af september, siger Boesen.

Danmark møder Gibraltar 5. september, mens Georgien venter tre dage senere.