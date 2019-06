Infantino vil indsætte ny fodboldchef for Afrika

Fifa-præsident Gianni Infantino vil indsætte ny midlertidig fodboldchef for Afrika, skriver flere medier.

Det Afrikanske Fodboldforbund (CAF) kan inden for den nærmeste fremtid få indsat en ny midlertidig leder.

Præsidenten for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), Gianni Infantino, reagerer ifølge flere nyhedsbureauer på, at den nuværende præsident for CAF, Ahmad Ahmad, er havnet i problemer.

For nylig blev Ahmad afhørt af fransk politi i en sag om mulig korruption.

Nyhedsbureauet AP er kommet i besiddelse af et brev, som Infantino har fremsendt til de øvrige medlemmer af Fifas bestyrelse, det såkaldte Fifa Council.

Her foreslår Infantino, at senegalesiske Fatma Samoura fra august og seks måneder frem bliver Fifas officielle delegat i Afrika. Der står også, at perioden kan forlænges.

Samoura er i øjeblikket generalsekretær i Fifa. Hun har en fortid i FN.

Over for Reuters bekræfter en kilde Infantinos brev. Indsættelsen af Samoura skal sikre, at CAF forbedrer sit rygte og står bedre rustet til fremtidige udfordringer, står der blandet andet i brevet.

Fredag skydes dette års African Cup of Nations i gang i Egypten. Turneringen skulle egentlig afholdes i Cameroun, men landet blev for et halvt år siden frataget værtskabet igen.