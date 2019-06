Infantino genvalgt som Fifa-præsident uden modkandidat

Det var blot en formalitet, da Gianni Infantino onsdag blev genvalgt som Fifa-præsident for de næste fire år.

Gianni Infantino er genvalgt som præsident for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) uden modkandidater.

Det blev besluttet af de 211 medlemslande på Fifas kongres i Paris onsdag formiddag.

Dermed skal 49-årige Infantino være Fifa-præsident i de næste fire år. Han blev første gang valgt til posten i februar 2016.

Han afløste dengang Sepp Blatter, der havde været involveret i en korruptionsskandale. Blatter blev udelukket i seks år.

Blatter måtte forlade præsidentjobbet som følge af anklager om ulovlige pengetransaktioner til den daværende præsident i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), Michel Platini.

Da Infantino overtog styringen i Fifa for lidt over tre år siden, var opgaven primært og i første omgang at få ryddet op i forbundet, der også var ramt af flere andre sager om korruption i den periode.

Den schweiziskfødte advokat holdt onsdag en tale, inden han formelt blev genvalgt, og her roste han udviklingen i Fifa i de seneste år.

- For jer, der elsker mig, og for jer, der hader mig. Jeg elsker alle i dag, siger Infantino.

- Der er ikke længere rum for korruption i Fifa. Aldrig mere, lover han.

- De seneste tre år og fire måneder har selvsagt ikke været perfekte, jeg har absolut begået fejl.

- Jeg har forsøgt at forbedre mig, og i dag er der ingen, som snakker om krise. Ingen snakker om skandaler, ingen snakker om korruption længere, siger Infantino.

49-årige Infantino er af italiensk afstamning og er både schweizisk og italiensk statsborger.

Han er uddannet jurist og fik job i Uefa-systemet i 2000. Siden har han arbejdet sig op i hierarkiet.