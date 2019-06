Ineos-læge: Froome pådrog sig flere brud i styrt

Det blev en særdeles mørk dag på cyklen i Critérium du Dauphiné onsdag, da superstjernen Chris Froome røg i asfalten i et slemt styrt.

Det skete forud for enkeltstarten i løbet, og flere brud koster Froome deltagelsen i Tour de France og naturligvis også i den resterende del af Critérium du Dauphiné.

Status ifølge Team Ineos blev et brud på højre lårben og højre albue samt ribbensbrud.

Det bekræftede holdet senere onsdag i en pressemeddelelse, hvor holdlæge Richard Usher kommenterede skaderne hos Froome.

- Chris blev taget til hospitalet i Roanne, hvor de indledende undersøgelser bekræftede flere skader og især et brud på højre lårben og højre albue. Han har også pådraget sig ribbensbrud.

- Han bliver nu fløjet til Saint Etienne Universitetshospital for yderligere behandling, siger Richard Usher i meddelelsen.

Froome var i gang med forberedelserne til Tour de France, som han vandt i 2013, 2015, 2016 og 2017, da han styrtede under opvarmningen til enkeltstarten onsdag.

Team Ineos-holdchef Dave Brailsford var hurtigt ude og meddele, at Froome var ude af stand til at køre Tour de France senere denne sommer og berettede, at styrtet skete på en nedkørsel.

I meddelelsen senere onsdag bekræftede holdet, at Froome er ude af Touren, og Brailsford fokuserede på Froomes tilstand.

- Vores primære fokus er nu naturligvis at sikre, at Chris får den bedst mulige pleje, så han kan komme sig så hurtigt som muligt.

- Selv om vi alle kender risikoen i vores sport, så er det altid traumatisk, når en rytter styrter og pådrager sig alvorlige skader, siger holdchefen.

Han roser videre Froomes mentale styrke.

Chris Froome blev nummer tre i Touren i fjor, da holdkammeraten Geraint Thomas vandt løbet.

Dette års udgave af Tour de France begynder i Bruxelles 6. juli.