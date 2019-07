Ineos-boss glæder sig over forbedret image

Dave Brailsford er glad for at slippe for de buhråb, der sidste år blev rettet mod det upopulære Sky-hold.

Med forhåndsfavoritterne Geraint Thomas og Egan Bernal placeret som nummer to og tre i klassementet i Tour de France er der god grund til glæde hos cykelholdet Ineos på Tourens første hviledag.

Men det er ikke kun den sportslige succes, der skaber smil hos Ineos-boss Dave Brailsford efter de første ti etaper.

I modsætning til sidste år, hvor Ineos kørte under Sky-navnet, skal holdets ryttere ikke længere lytte til massiv piften og høje buhråb på de franske landeveje. Det mødte rytternes sidste år, hvor stjernen Chris Froome fik lov til at starte i Touren efter at være blevet clearet for doping.

- Uden nogen form for tvivl er det her den mest positive start, vi nogensinde har haft på Touren. Det er en dramatisk ændring i forhold til sidste år.

- Vi kan alle spekulere på, hvorfor det forholder sig sådan, men den støtte, som vi oplever, giver en positiv effekt og skaber glæde hos os alle. Ineos er en mere åben organisation (end Sky, red.), og vi nyder det, siger Brailsford på et pressemøde.

Sky blev ofte kritiseret for at ødelægge løbet med en kedelig, kalkuleret tilgang. Taktikken viste sig samtidig effektiv, da Tourens samlede vinder har været en Sky-rytter seks ud af de seneste syv år.

Sidste års vinder, Geraint Thomas, er 72 sekunder efter Julian Alaphilippe (Quick-Step) i den gule førertrøje. Det er en gunstig position, mener Geraint Thomas.

- Vi har et mål, og det er at vinde Tour de France, mens andre hold kører for de enkelte etapesejre. Det har været ti gode dage indtil videre, og de kunne kun have været bedre, hvis vi havde været inden for et par sekunder af Alaphilippe i stedet for mere end et minut.

- Men Alaphilippe er ikke nødvendigvis nogen udfordrer for os. Vi ved meget mere ved næste hviledag (på mandag, red.), og hvis han har øget forspringet til den tid, så har vi mere at bekymre os om, siger Geraint Thomas.

Ikke meget taler for, at franske Alaphilippe udbygger sit forspring inden næste hviledag. Feltet skal igennem tre bjergetaper, en enkeltstart og en flad etape i de kommende dage.