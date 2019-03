Indskiftet teenager sikrer Juventus sejr over bundhold

Moise Kean blev helten for Juventus, da han blev skiftet ind og kort efter scorede kampens ene mål mod Empoli.

Juventus fandt lørdag tilbage på vinderkursen i den italienske Serie A efter at have tabt sæsonens første kamp i den seneste spillerunde.

De forsvarende mestre måtte dog være tålmodige, da tabellens nummer 17, Empoli, blev besejret 1-0.

Først i det 72. minut blev vindermålet således scoret, da 19-årige Moise Kean, der var blevet skiftet ind tre minutter tidligere, med en halvflugter bragte Juventus foran efter oplæg fra Mario Mandzukic.

Danske Jacob Rasmussen var ikke med i Empolis kamptrup.

Sejren giver Juventus et forspring på 18 point ned til Napoli på andenpladsen. Cristiano Ronaldo og co. har spillet en kamp mere end napolitanerne.

Tidligere lørdag var der danskeropgør i Serie A, da Udinese med Jens Stryger Larsen i startopstillingen tog imod Genoa og Lukas Lerager.

Her fik Stryger Larsen håneretten over landsholdskollegaen, efter at Udinese vandt 2-0.

Senere lørdag skal Joachim Andersen og Sampdoria møde AC Milan.