Indonesien lægger officielt billet ind på OL i 2032

Indonesien kan blive fjerde asiatiske land til at være vært for OL, efter at det officielt har budt på 2032.

Indonesien har givet et officielt bud på værtskabet for OL i 2032.

Det bekræfter landets udenrigsministerium tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Indonesiens ambassadør i Schweiz, Muliaman Hadad, afleverede det officielle bud på værtskabet fra Indonesiens præsident, Joko Widodo, til Den Internationale Olympiske Komite (IOC) i Lausanne i et brev i sidste uge.

- Det er det rigtige øjeblik til at vise Indonesiens kapacitet som et stort land, siger Muliaman Hadad ifølge AFP.

Indonesien var sidste år vært for Asian Games, der er verdens andenstørste multisportsbegivenhed efter OL, og landet fik stor ros for afholdelsen.

Under Asian Games sagde præsident Joko Widodo, at Indonesien havde interesse i at være vært for OL i 2032.

Indien har også vist interesse for værtskabet for OL i 2032, mens Syd- og Nordkorea har sagt, at de muligvis vil give et fælles bud på værtskabet.

IOC vil annoncere værtskabet i 2025. Hvis det går til Indonesien, vil det blive det fjerde asiatiske land til at være vært for OL efter Japan, Sydkorea og Kina.

Det næste OL bliver afholdt i Tokyo til næste år, mens Paris er vært for OL i 2024, og Los Angeles er vært i 2028.