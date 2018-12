Ikke produceret point i det forventede omfang: Canadier stopper i Odense Bulldogs

Ned Lukacevic har ikke scoret nok point og drager nu hjem til Canada. Det har ikke den store betydning for det sportsmæssige ifølge Odense Bulldogs' sportschef.

ISHOCKEY: Han har ikke været på isen i Bulldogs de seneste tre kampe. Og fra starten af januar er han heller ikke at finde på dansk jord. Ned Lukacevic er færdig i Odense Bulldogs. Klubben og canadieren er blevet enige om at ophæve kontrakten. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse, hvor det videre bliver oplyst, at Ned Lukacevic i starten af januar rejser hjem til Canada med sin kone og lille datter.

Fra Odense Bulldogs' sportschef, Henrik Benjaminsen, lyder meldingen, at den 32-årige canadier, der kom til Odense i slutningen af sidste sæson, ikke har levet op til forventningerne.

- Vi havde klare forhåbninger og forventninger. Og vi må erkende, at det ikke er blevet til det, begge parter havde håbet på, siger Henrik Benjaminsen og tilføjer:

- Han skulle producere point, og det har han ikke gjort i det omfang, vi havde forventet.