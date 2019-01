Ibrahimovic jagter flere mål: Jeg føler mig bedre

Den svenske stjerneangriber tror på, at han kan overgå sidste sæsons 22 scoringer for Los Angeles Galaxy.

Selv om det igennem årene er blevet til adskillige mål for adskillige store fodboldklubber, så er Zlatan Ibrahimovic stadig sulten efter at score.

Den svenske stjerneangriber lavede i den forgangne sæson 22 mål i 27 kampe for Los Angeles Galaxy. I den kommende sæson skal det antal overgås.

Det siger Ibrahimovic ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

- Jeg er selvsikker. Jeg forstår ligaen bedre nu. Jeg føler mig også bedre, hvis jeg skal være helt ærlig, siger svenskeren i et interview lavet i forbindelse med Los Angeles Galaxys træning frem mod den næste MLS-sæson, der begynder i starten af marts.

I sidste sæson missede Galaxy slutspillet i den amerikanske liga. Den skuffelse skal ikke gentages i år, siger Ibrahimovic.

- Der er kommet et par nye spillere. Andre er taget væk. Vi har fået en ny træner. Jeg tror på os, jeg føler mig selvsikker, siger svenskeren.

Zlatan Ibrahimovic skiftede i marts 2018 til Los Angeles Galaxy fra Manchester United.

Før tiden i den engelske storklub bød karrieren på ophold i store klubber som Paris Saint-Germain, AC Milan, Barcelona, Inter og Juventus. Svenskeren er noteret for at have scoret 425 mål i 710 kampe som professionel på klubniveau.

Derudover er det blevet til 116 landskampe, hvor han har scoret 62 mål.