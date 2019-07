IOC-præsident: Har aldrig set så velforberedt en OL-by

24. juli næste år slår Tokyo dørene op for de olympiske lege med en åbningsceremoni i den japanske hovedstad.

Onsdag er der altså præcis et år til, at den verdensomspændende sportsbegivenhed begynder, og man skal ikke frygte, at arrangørerne ikke når i mål med forberedelserne.

Tværtimod, understreger præsidenten for Den Internationale Olympiske Komité (IOC), Thomas Bach, ved en ceremoni i Tokyo onsdag.

- Jeg kan helt ærligt sige, at jeg aldrig har set en olympisk by være så forberedt med et år til legene, som Tokyo er, siger Bach ifølge nyhedsbureauet AFP og tilføjer:

- Alt det, der skaber et fantastisk OL, er på plads.

Ifølge arrangørerne står halvdelen af de nye permanente arenaer klar, og det store nationale stadion forventes at stå klar i slutningen af 2019.

Med et år til OL er der langet 3,22 millioner billetter over disken til indbyggere i Japan, men der kunne være solgt langt flere med en efterspørgsel, der er mindst ti gange så stor.

- Spændingen stiger, siger John Coates, der står i spidsen for IOC's inspektionshold i Tokyo, ifølge AP.

- Vi har oplevet en hidtil uset interesse i billetter.

Også hvad angår hjælp fra frivillige har interessen været stor. 200.000 har ansøgt om at blive frivillige ved sommerlegene, selv om der kun er plads til 80.000.

Det er dog langtfra alt, der er gået snorlige for Tokyo, siden den japanske hovedstad fik tildelt værtskabet i Buenos Aires for seks år siden.

I april trådte Japans ansvarlige minister for OL i Tokyo 2020, Yoshitaka Sakurada, tilbage.

Ifølge Japans premierminister, Shinzo Abe, stoppede Sakurada på grund af sårende udtalelser om ofrene fra jordskælvet og tsunamien, der ramte landet i 2011.

Måneden forinden trak præsidenten for Japans Olympiske Komité (JOC), Tsunekazu Takeda, sig tilbage, samtidig med at han blev undersøgt for korruption i forbindelse med OL-værtskabet. Han nægtede dog at have gjort noget ulovligt.

Det er heller ikke lykkedes de japanske arrangører at holde sig inden for det oprindelige budget.

Ifølge Reuters var det planen, at der skulle bruges mindre end 50 milliarder kroner, men de seneste tal fra december 2018 viste, at omkostningerne løb op i cirka 84 milliarder kroner.