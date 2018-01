IOC-præsident Thomas Bach føler sig overbevist om, at vinter-OL er renset for dopingtilfælde.

Det forestående vinter-OL i Pyeongchang bliver rent og uden tilfælde af doping.

Det forudser præsidenten for Den Internationale Olympiske Komité (IOC), Thomas Bach, på en telefonisk pressekonference fra Lausanne onsdag.

Udmeldingen fra Bach kommer, efter IOC fredag reducerede gruppen af russiske atleter, der må konkurrere til vinter-OL. En gruppe på 500 forhåndstilmeldte russiske atleter blev reduceret med 111.

De resterende 389 er rene, forsikrer Bach.

- Man kan være sikker på, at alle tilfælde er tjekket omhyggeligt. Til sidst bestod invitationslisten kun af rene atleter, og hverken Rusland eller andre lande vil få negative overraskelser i Pyeongchang.

Rusland er på grund af systematisk doping i landet udelukket fra vinter-OL, men for at beskytte rene russiske atleter har IOC tilladt, at disse kan stille op under neutralt flag til OL.

Disse har Thomas Bach store forventninger til.

- IOC ønsker at give rene russiske atleter muligheden for at deltage, og den unge og nye generation af rene russiske atleter skal have muligheden for at komme til OL og være ambassadører for ren russisk sport, siger præsidenten.

Vinter-OL afvikles fra 9. til 25. februar.