Hvorfor ikke Salah? Klopp forklarer, hvorfor James Milner sparkede Liverpools straffespark mod Fulham

Mohamed Salah har været en sikker straffesparksskytte for Liverpool i sæsonen, men egypteren var ikke manden, der skulle tage sig af forsøget fra ellevemeterpletten søndag.

Her blev Liverpool tildelt et straffespark i slutfasen af udekampen mod Fulham, men det var ikke Mohamed Salah, der lagde bolden til rette på ellevemeterpletten.

Egypteren har ellers scoret på fem straffespark i denne sæson, men til trods for det var det James Milner, der tog sig af søndagens straffespark - det gjorde midtbanespilleren med en sikker scoring til følge, så Liverpool vandt opgøret med 2-1.

Manager Jürgen Klopp blev efterfølgende spurgt ind til epiosden, og her forklarede tyskeren, at der aldrig var tvivl om, at det var Milner, der skulle tage sig af straffesparket.

-Mo (Mohamed Salah, red.) har scoret på flere straffespark også, men når Milner er på banen, så synes jeg, at det giver mening, at han sparker.

-Om jeg var i tvivl? Ikke rigtig, men selv Milner er kun et menneske, og han kan også fejle, men han er bare rigtig god, siger Klopp ifølge Daily Mirror.