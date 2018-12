Hvidovres ishockeyherrer drejer nøglen om

Hvidovre Fighters indstiller driften, da det ikke er lykkedes at redde ishockeyklubben økonomisk. Det meddeler klubben tirsdag formiddag i en pressemeddelelse.

- Vi har forsøgt at redde selskabet de seneste måneder, men må - efter ekstern rådgivning - konkludere, at vi ikke kan lykkes.

- Bestyrelsen har derfor besluttet at indstille driften af Hvidovre Fighters med øjeblikkelig virkning, oplyser klubben.

I hele sæsonen har Hvidovre kæmpet med økonomiske problemer, men må nu sande, at klubben går konkurs og må trække sig fra Metal Ligaen.

Bestyrelsen og direktionen fratræder samtidig deres poster, så hele selskabet står nu uden en ledelse.

Det betyder også, at Hvidovres kamp i Metal Ligaen tirsdag aften hjemme mod Sønderjyske samt de resterende ligakampe er aflyst.

Hvidovre Fighters forklarer, at kommunen har vist velvilje, og at hovedparten af spillerne samt staben har været positivt indstillet, men flere har fremsat betingelser, som klubben ikke kan opfylde.

- Dermed har vi ikke fået underskrifter på de nye kontraktbetingelser, som vi har kunnet tilbyde, hvis økonomien skulle hænge sammen, og vi skulle nå frem til et holdbart fundament, der rakte ud i fremtiden.

- Vi er kede af, at det ikke kunne komme over målstregen, da et stort antal mennesker har lagt mange ulønnede timer i forsøget på at lykkes med ligahockey i Hvidovre, lyder det fra klubben.

I denne sæson har Hvidovre også kæmpet med resultaterne på isen, og holdet har tabt de seneste seks kampe.

Det er blevet til 20 point i 22 kampe og en øjeblikkelig sidsteplads i Metal Ligaen, som nu skal fortsætte med de resterende ni hold i rækken.