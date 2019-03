Hviderusser skal møde Wozniacki i Miami Open efter sejr

Den hviderussiske tennisspiller Aliaksandra Sasnovich skal møde Caroline Wozniacki fredag i Miami Open.

Det står klart, efter at Sasnovich sent torsdag aften dansk tid har vundet 4-6, 7-5, 6-4 over schweiziske Viktorija Golubic.

Sasnovich, der er nummer 36 i verden, er således klar til at møde Wozniacki i anden runde af turneringen. Kampen er planlagt til fredag klokken 16.00 dansk tid.

På grund af sin seedning som nummer 13 har Wozniacki været oversidder i første runde.

Vinder Wozniacki fredagens kamp mod Sasnovich og går videre til tredje runde, ligner det derefter et opgør med spanske Garbiñe Muguruza, der er seedet som nummer 20.

Herefter kan danskeren allerede i ottendedelsfinalen risikere at ramle ind i den topseedede japanske verdensetter, Naomi Osaka.

Miami Open rangerer lige under årets fire grand slam-turneringer og er på niveau med sidste uges turnering i Indian Wells.

Her røg Wozniacki ud efter blot en kamp, da hun tabte til russeren Ekaterina Alexandrova i anden runde.

Det var Wozniackis første kamp siden nederlaget til Maria Sharapova i tredje runde ved grand slam-turneringen Australian Open i januar.

I den mellemliggende periode har Wozniacki meldt afbud til flere turneringer på grund af sygdom.

Wozniacki er lige nu placeret som nummer 13 i verden.