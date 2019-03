Huddersfield-anfører: Det føles tomt og frustrerende

Spillerne i Huddersfield har nok set det komme, men alligevel var det tungt lørdag, da klubben rykkede ud af Premier League.

For anfører Christopher Schindler var det et slag i ansigtet, for han anede efter kampen faktisk slet ikke, at holdet definitivt var rykket ud, før han fik beskeden af en reporter fra BBC.

- Det er meget frustrerende. Det er svært at finde de rette ord. Jeg vidste ikke, at nedrykningen var officiel, før du (reporteren, red.) fortalte mig det.

- Men vi må også være realistiske. Vi vidste for 6-8 uger siden, at det ville blive svært, og at vi havde brug for et mirakel, siger Christopher Schindler ifølge BBC.

Huddersfield rykkede ud lørdag, fordi klubben efter 0-2-nederlaget til Crystal Palace fortsat blot har 14 point efter en rædderlig sæson, der indtil nu blot har kastet tre sejre af sig.

Da både Burnley og Southampton vandt deres kampe, så kan Huddersfield ikke længere redde sig, selv om der fortsat er 18 point at spille om.

Dermed rykkede Huddersfield ud med seks spillerunder tilbage, hvilket er en tangering af rekorden, som Derby County satte tilbage i sæsonen 2007/2008.

Det skete i øvrigt helt uden danskere indblandet, da hverken Mathias "Zanka" Jørgensen, Philip Billing eller målmand Jonas Lössl var en del af truppen lørdag.

- Jeg føler mig tom lige nu. I denne sæson har vi brugt så meget energi, specielt i hovederne. Kigger vi tilbage på sæsonen, så har vi ikke været gode nok til at blive i verdens stærkeste liga, men vi må slutte så godt, som det er muligt, for vores fans.

- Nogle gange må man acceptere, at det ikke var godt nok. Vi kunne ikke få kvaliteten ind på banen. Det er virkelig hårdt at skulle acceptere lige nu. Vi må arbejde hårdt og gøre de sidste uger positive, da vi kan bruge det som forberedelse til næste sæson, siger anføreren.

Burnley endte med at slå Wolverhampton 2-0, mens Southampton efter en scoring af Pierre-Emile Højbjerg vandt 1-0 ude over Brighton.

I øjeblikket ligger Fulham og Cardiff til at tage de to sidste nedrykningspladser.

Fulham har blot 17 point og lang vej til redning, mens Cardiff har fem point op til Burnley, Southampton og Brighton over stregen.

Cardiff har spillet 30 kampe ligesom Brighton, mens Burnley og Southampton har spillet henholdsvis 32 og 31 kampe.