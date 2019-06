Hovedstød sender Hollands fodboldkvinder i semifinalen

Holland er klar til semifinalen ved VM i kvindefodbold efter en sejr på 2-0 over Italien.

Europamestrene fra Holland kom lørdag et skridt tættere på finalen ved VM i Frankrig.

I den trykkende varme i den franske by Valenciennes vandt de hollandske fodboldkvinder med 2-0 over Italien og bookede dermed en plads i semifinalen.

Vivianne Miedema og Stefanie van der Gragt scorede målene, der begge blev sat i nettet på hovedstød efter nogle fremragende frispark fra Sherida Spitse.

Senere lørdag afgøres det, hvem Holland skal møde i semifinalen, når Tyskland møder Sverige i den sidste af de fire kvartfinaler.

Det er allerede afgjort, at England og USA mødes i den ene semifinale efter sejre over henholdsvis Norge og Frankrig.

Målene i lørdagens kamp kom efter et stort hollandsk tryk i anden halvleg. Holdene gik til pausen ved stillingen 0-0, men hollænderne gik benhårdt efter sejren i anden halvleg.

Med en halv time igen forsøgte Arsenal-spilleren Daniëlle van de Donk sig med en flot afslutning, men den ramte overliggeren.

De omtrent 34 graders varme så ud til at trætte italienerne, der i flere situationer halsede efter de rapfodede hollændere.

Med 20 minutter igen lykkedes det så at få hul på bylden for Holland. Spitse leverede et perfekt frispark ind i panden på Miedema, som snittede bolden i mål.

Ti minutter senere faldt afgørelsen så, da Barcelona-forsvareren Stefanie van der Gragt gjorde det samme. Denne gang kom frisparket dog fra højre side.

Holland fortsatte med at presse, mens Italien var sjældne gæster i den anden ende og aldrig gjorde avancementet spændende.

Semifinalen mellem Holland og den endnu ukendte modstander finder sted på onsdag.

Holland er forsvarende europamester, efter at holdet i 2017 besejrede Danmark i EM-finalen.