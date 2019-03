Hovedskade holder schweizisk forsvarsprofil ude mod Danmark

Angriberne på det danske landshold kan formentlig se frem til bedre arbejdsbetingelser mod Schweiz i tirsdagens kamp i EM-kvalifikationen, end de havde regnet med.

Forsvarsspilleren Fabian Schär, der til daglig spiller i Newcastle, pådrog sig nemlig en hovedskade i lørdagens EM-kvalifikationskamp mod Georgien og er ude af tirsdagens opgør.

Det skriver Det Schweiziske Fodboldforbund på Twitter.

27-årige Schär stødte hovedet sammen med Georgiens Jemal Tabidze i første halvleg af kampen, som Schweiz vandt 2-0.

Ifølge The Guardian forsøgte Jano Ananidze fra modstanderholdet tilsyneladende at forhindre Schär i at sluge sin tunge og dermed blokere luftvejene.

Efterfølgende blev schweizeren behandlet på banen i fem minutter, før han fuldførte kampen, hvilket har medført kritik.

Interesseorganisationen Headway, der sætter fokus på hjerneskader, har bedt Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) om at lave en undersøgelse, der skal give svar på, hvordan Schär kunne få lov at spille videre.

- Hvor mange spillere skal risikere deres karrierer og - endnu vigtigere - liv, fordi sporten ikke kan finde ud af at følge sine egne retningslinjer? spørger foreningens formand, Peter McCabe, ifølge The Guardian.

Hvis det var sket i Danmark, burde situationen have udviklet sig anderledes.

Per Bjerregaard, der er læge og formand for den medicinske komité i Dansk Boldspil-Union, svarer entydigt, at det peger på en hjernerystelse, da han får beskrevet forløbet omkring Fabian Schär.

Og en mulig hjernerystelse havde været lig med en udskiftning for en sikkerheds skyld.

- Hvis det var sket i Danmark, ville han være blevet skiftet ud og skulle tilses af en læge, som er underlagt en række krav, for hvilke test der skal laves, inden en spiller kan komme på banen igen. Dommeren ville ikke bare kunne lade ham spille videre, siger Per Bjerregaard.

I Fabian Schärs tilfælde spillede han videre, og at dømme ud fra hans præstation, var han ikke hæmmet af at have slået hovedet. Det kan sagtens lade sig gøre, selv om det ikke nødvendigvis er sundt, siger Per Bjerregaard.

- Det kan godt tænkes, at man kan spille videre, uden at man ser ud til at være påvirket af det. Det kommer an på sværhedsgraden af hjernerystelsen. Men det er ikke nødvendigvis sundt, for det er sindsforvirrende at få en hjernerystelse.

- Hvis man ikke får håndteret en hjernerystelse korrekt fra starten, så er risikoen for at få længerevarende gener større, siger Per Bjerregaard.

Schär selv erindrer ikke episoden. Det fortalte han den schweiziske avis Blick lørdag.

- Jeg kan ikke huske noget som helst. Jeg blev knockoutet i nogle sekunder. Mit hoved snurrer stadig. Jeg har også smerter i nakken og en bule i panden. Men det var det hele værd, sagde han.