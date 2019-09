Hovedrengøring skal genrejse guldhungrende ishockeygigant

Farvel til cheftræneren, farvel til assistenttræneren og farvel til næsten alle udenlandske importspillere.

Der har været gang i hovedrengøringen i ishockeyklubben Herning Blue Fox efter den dybt skuffende sidste sæson.

Her blev det profilspækkede hold blot nummer seks i grundspillet og blev efterfølgende ekspederet ud i kvartfinalen uden de store sværdslag.

Kravet er derfor, at det er et Herning-mandskab i en friskere og anderledes udgave, der åbner Metal Ligaen fredag aften med en udekamp mod Sønderjyske.

- Vi har gjort os mange overvejelser, lige siden sidste sæson sluttede, siger klubbens direktør, Torben Skovsgaard.

- Vi havde på papiret mange dygtige spillere, men det hang jo ikke sammen. Det handler ikke nødvendigvis om at finde de dyreste spillere, det handler om at finde den trup, der harmonerer bedst med trænerteamet.

Herning Blue Fox har vundet det danske mesterskab 16 gange, men har ikke hentet guld i de sidste syv år, hvilket er en usædvanligt lang tørkeperiode på de kanter.

For at bringe den midtjyske gigant tilbage på tronen har klubben ansat Martin Struzinski i en nyoprettet stilling som sports- og talentchef. Håbet er at få større træfsikkerhed med de udenlandske spillere.

- Vi har fået en langt større grundighed nu. Tidligere har det været mere tilfældigt, siger Torben Skovsgaard.

- Det har været mig sammen med trænerteamet og en enkelt fra bestyrelsen, der har evalueret og drøftet, når vi har skullet sammensætte en spillertrup.

- Jeg har bare ikke faglig viden nok, og det har bestyrelsesmedlemmet heller ikke nødvendigvis. Der er kommet mere kvalitet i det arbejde, mener direktøren.

Canadieren Ben Cooper har overtaget trænerboksen fra klublegenden Petri Skriko.

Cooper har de seneste år fungeret som assisterende træner i Florida Panthers i NHL og får nu karrierens første tjans som hovedansvarlig.

- Han er ekstremt detaljeorienteret og kræver meget både af sig selv, spillerne og omgivelserne. Men det er på en fair måde og ikke urealistisk, med tanke på at han kommer fra en meget større liga, siger Torben Skovsgaard.

Herning råder fortsat over en rutineret danskerstamme med målmanden Simon Nielsen, backen Daniel Nielsen og forwarden Morten Poulsen.

Seks nye udlændinge skal give større topkvalitet, men sæsonoptakten har været præget af skader, og Herning har tabt alle sine seks testkampe.

Målsætningen hedder i første omgang en plads i semifinalen. Men det bliver en hård kamp.

- Der er seks eller syv hold, der realistisk kan ende blandt de fire bedste, siger Torben Skovsgaard.

Hernings sæsonpremiere mod Sønderjyske begynder klokken 19.30 i Vojens.