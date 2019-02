Horsens-træner om målscorer: Han er et helvede i feltet

Horsens-træner Bo Henriksen roste forsvarsspilleren Mads Juel Andersen, der scorede to mål mod Vendsyssel.

AC Horsens sendte søndag eftermiddag Vendsyssel FF hjem til Nordjylland med et 0-3-nederlag, efter at gæsterne var blevet reduceret til ti mand i første halvleg.

Sejren kom efter en overbevisende præstation af hjemmeholdet i en kamp, hvor forsvarsspilleren Mads Juel Andersen scorede to mål.

Efter kampen var Horsens-træner Bo Henriksen yderst tilfreds med den store midtstopper.

- Vi har altid vidst, at han er farlig på dødbolde. Han er et helvede for modstanderne, når han kommer ind i deres felt.

- Det var en fremragende præstation af en ung fyr, som har været her i et års tid og ventet længe på sin chance, siger Bo Henriksen.

Han fremhævede dog, at selv om 21-årige Mads Juel Andersen er farlig i feltet, så er det hans defensive kompetencer, der er vigtigst.

Hovedpersonen selv var også godt tilfreds efter søndagens kamp, hvor de fremmødte tilskuere endda kårede ham til kampens bedste spiller.

- Jeg tror aldrig nogensinde, at jeg har scoret to mål i en kamp. Så har det været som femårig.

- Det er super fedt, men jeg er lige så glad for de tre point, siger Mads Juel Andersen.

Ifølge Bo Henriksen er Mads Juel Andersen ved at finde sit fodfæste i Horsens efter en periode, hvor han har haft svært ved at levere to gode præstationer i træk.

- Sådan er det som ung spiller. Det går det lidt op og ned. Nu skal vi have fundet stabiliteten hos ham, og han er begyndt at vise, at han er en virkelig dygtig fodboldspiller, siger Bo Henriksen

Mads Juel Andersen er også selv klar over, at det kører for ham for tiden.

- Jeg har en masse selvtillid, så jeg har bare tænkt mig at fortsætte på bølgen, siger han.

Mads Juel Andersen er nu oppe på tre mål i denne sæson i Superligaen.