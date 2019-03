Horsens-træner: Nedrykningsspil bliver forbudt for børn

Bo Henriksen er klar over, at nedrykningsspillet bliver hårdt og kalder det forbudt for børn.

AC Horsens tabte søndag med 0-2 til Randers FC, og dermed er chancen for at ende i top-6 forduftet for østjyderne.

Det er Horsens-lejren bevidst om, og de kan dermed se frem til at skulle spille med i nedrykningsspillet.

- Nedrykningsspillet bliver hårdt og vildt. Det bliver forbudt for børn, og ungerne skal lægges tidligt i seng, siger Horsens-træner Bo Henriksen.

For to sæsoner siden var Horsens også i nedrykningsspillet, hvor holdet reddede sig en ny sæson i Superligaen efter fire dramatiske kampe mod henholdsvis Esbjerg og Vendsyssel.

- Vi har prøvet det før, hvor vi klarede frisag. Og vi er jo de eneste, der er lykkedes med at gøre det, så vi ved, hvilke mekanismer, der er på spil, siger Bo Henriksen.

Horsens har ellers ligget godt i forhold til at slutte i mesterskabsspillet, men efter tre nederlag i træk, har holdet forspildt chancen.

- Det var vanvittigt, at vi tabte kampen mod OB. Det var en håbløs dommerkendelse, der var skyld i det. Mod Esbjerg manglede vi energi, og mod Randers manglede vi tro. Det er tilfældighedernes spil.

- Vi må erkende, at vi mangler noget tro og noget mod. Nu skal vi bruge nogle mandfolk, og vi skal hive hinanden op, siger Bo Henriksen.

Derfor skal østjyderne jagte en oprejsning i grundspillets sidste kamp mod Brøndby ifølge Horsens-anfører Mathias Nielsen.

- Vi skal slutte grundspillet godt af. Det er vigtigt mentalt, for der er to uger til nedrykningsspillet officielt starter, så at få point mod Brøndby vil give noget selvtillid og ro, siger han.