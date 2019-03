Horsens overvejer at hente strandet lejesvend retur

AC Horsens' Tobias Arndal må ikke spille for Næstved, og Bo Henriksen er åben for at bruge ham i foråret.

Superligaklubben AC Horsens sendte i januar den unge midtbanespiller Tobias Arndal på leje i 1. divisionsklubben Næstved, men Arndal er havnet i noget af en kattepine.

Næstved anmodede om spillercertifikaterne for Arndal for sent, og derfor må han ikke spille for klubben i foråret. Det samme gælder for Jeppe Illum, som Næstved har lejet i Vendsyssel FF.

Horsens vil nu se på, hvad man kan gøre for Arndal, og en løsning kan blive at hente ham retur til Horsens.

- Det er ret nyt for os, og jeg skal lige have snakket med Tobias og med Næstved, og så må vi se, hvad mulighederne er, siger Horsens-træner Bo Henriksen.

- Jeg er ærgerlig over det på Tobias' vegne, men samtidig tror vi rigtig meget på ham, så vi tager ham gerne tilbage.

- Som det så ud mod Esbjerg, kan vi også sagtens få brug for ham, så måske kan det blive en lille gave for os.

- Mandag har vi forhåbentlig en afklaring på, hvad vi gør.

Horsens-direktør Kristian Nielsen ærgrer sig over situationen.

Han forklarer, at man vil undersøge mulighederne, før man ved, hvad der nu skal ske.

- Det er beklageligt. Vi havde forventet, at vi havde lejet en spiller ud til Næstved, så han kunne få noget spilletid. Det havde Næstved og Tobias også forventet, så det er bare en ærgerlig situation for alle involverede.

- Det vil være det naturlige, at Tobias vender tilbage til os, så det er nok det næste skridt, og hvad der sker derefter, må tiden vise.

- Det er absolut skuffende for alle, at det sker, både for os og for Næstved, men især for Tobias. Vi må se, hvad der kommer til at ske. Vi skal også være helt sikker på, hvad der er muligt, og hvad der ikke er muligt, siger direktøren.

21-årige Arndal spillede syv Superliga-kampe for Horsens i efteråret.