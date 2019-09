Horsens bryder dårlig hjemmebanestime mod Lyngby

Efter fire hjemmebanenederlag i træk tog AC Horsens sæsonens første sejr på hjemmebanen, da Lyngby blev besejret med 2-1 i 3F Superligaen.

Sejren søndag eftermiddag er den første Horsens-sejr på Casa Arena siden 17. februar, hvor Vendsyssel blev besejret med 3-0.

Hjemmeholdet kom bagud kort før pausen, men Den Gule Fare fik vendt kampen i anden halvleg.

Med sejren lægger Horsens sig op på siden af Lyngby på tiendepladsen med ni point.

Offensiven har været Horsens' store problem i de seneste kampe, men mod Lyngby kom østjyderne faktisk frem til flere fine muligheder i løbet af de første otte minutter.

Lyngby var derimod dygtig til at spille langs kanterne og slå indlæg ind i Horsens' felt, men det kastede dog ikke store målchancer af sig.

Fem minutter inden pausen havde Lyngby dog heldet med sig på en omstilling efter et Horsens-hjørnespark.

Angrebsspilleren Emil Nielsen spillede sin angrebskollega Frederik Gytkjær fri med en fantastisk aflevering, og Lyngby-topscoren havde ingen problemer med at bringe gæsterne foran 1-0.

Gæsterne havde dog svært ved at håndtere Horsens' hjørnespark, som ofte førte til klumpspil inde i feltet, men hjemmeholdet manglede det sidste for at få prikket bolden ind over stregen i flere situationer.

Efter 66 minutter fik Horsens tilkendt et straffespark, efter at en Lyngby-spiller havde hånd på bolden i feltet, og kantspilleren Louka Prip scorede sikkert på straffesparket til stillingen 1-1.

Fire minutter før tid kom forløsningen for Horsens, da kantspilleren Jonas Thorsen headede bolden i mål til slutresultatet 2-1.