Holm ser Touren fra Danmark: Det stikker lidt

Beslutningen om at vælge Tour de France fra og tilbringe juli med familien i Danmark er velovervejet og har været længe undervejs.

Men det bliver alligevel en temmelig underlig oplevelse for Quick-Steps danske sportsdirektør, Brian Holm, at han for første gang i adskillige år må følge den årlige kæmpebegivenhed på afstand.

Ikke mindst fordi der i form af Michael Mørkøv og Kasper Asgreen denne gang er to danskere på Quick-Steps Tour-hold.

- Det stikker lidt, at jeg ikke er der. Det må jeg indrømme. Men sådan skal det jo også være, siger Brian Holm.

Under Tour de France sidste år meddelte han, at han fremover ville arbejde på nedsat tid på det belgiske storhold.

Den var holdchefen Patrick Lefevere med på, og den 56-årige dansker har i foråret haft et program præget af mindre løb og meget mindre rejseri.

- Men selv om jeg har skåret antallet af rejsedage ned med 75 procent, synes jeg egentlig, at jeg har haft lige så travlt som altid.

- Jeg har været til de her "hyggecykelløb", hvor der ikke er så meget presse, og hvor der er mere fokus på cykelløbet. Det er et retræteprogram, siger Brian Holm.

Han har været en populær mand i Tour-feltet, ikke mindst hos internationale pressefolk, der ofte stod i kø for at høre den slagfærdige dansker udlægge verdenssituationen.

Men Holm har ingen planer om at dukke op i Frankrig i sommer. Heller ikke blot en dag eller to for lige at snuse til Tour-stemningen.

- Det bliver da underligt, især fordi de to danskere er til start. Jeg føler jo lidt, at jeg er deres mand, der skal forsvare dem, når der sker noget i løbet.

- Jeg ved godt, at det er noget fis. For dem er det sikkert fuldstændig lige meget, om jeg er der eller ej. Men jeg kan godt lide at bilde mig selv ind, at det er det ikke, siger Brian Holm.

Selv om han ikke skal bruge sommeren på at tonse rundt i Frankrig, bliver juli langt fra Tour de France-fri. Brian Holm skal nemlig kommentere løbet på Eurosport.