Hollandsk triumf i Bogense: Van der Poel kom øverst på podiet

Efter tre års venten vandt hollandske Mathieu van der Poel VM-titlen i cyklecross til stor jubel for de mange cykelgale nederlandske tilskuere i Bogense.

Cyklecross: De mange nederlandske cykelfans, der i weekenden har indtaget de smalle gader og havnen i Bogense, fik det, de kom efter på deres vinterudflugt til den lille nordfynske købstad. Deres helt, Mathieu van der Poel, kørte sig søndag eftermiddag til et suverænt verdensmesterskab i cyklecross i herrernes eliteklasse. Den 24-årige hollænder vandt VM for fire år siden, men de tre seneste år har hans fire måneder ældre rival fra Belgien, Wout van Aert, taget VM-titlen. Men denne smukke februarsøndag i Bogense, hvor solen skinnede i vinterkulden, fik Mathieu van der Poel sat sin rival eftertrykkeligt til vægs. - Det var svært at få rigtig fart på cyklen på denne rute, og med 12 omgange blev det et virkeligt langt og udmattende løb. Men jeg er enormt lykkelig for sejren, sagde Mathieu van der Poel efter sin triumf. De to forhåndsfavoritter skilte sig hurtigt ud fra resten af feltet, og hollænderen trak midtvejs i løbet fra belgieren. Efter halvdelen af de 12 omgange havde Mathieu van der Poel slået et hul på 14 sekunder, og efter ottende omgang var afstanden 26 sekunder.

De fik medaljer Resultaterne fra søndagens løb ved VM i cyklecross i Bogense:



Herrer elite:



1. Mathieu van der Poel, Holland, 1.09.20.



2. Wout van Aert, Belgien, 16 sekunder efter.



3. Toon Aerts, Belgien, 25 sekunder efter.



U23 damer:



1. Inge van der Heijden, Holland, 42.09.



2. Fleur Nagengast, Holland, 3 sekunder efter.



3. Ceylin Del Carmen Alvarado, Holland, 8 sekunder efter.

Kronprins Frederik overrakte medaljerne til de tre bedste i damernes U23-løb ved VM i Bogense. Alle tre medaljetagere er fra Holland - i baggrunden sølvvinder Fleur Nagengast og verdensmester Inge van der Heijden. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Drama om sølvet Mathieu van der Poel kørte sit eget løb på ruten langs kysten og ved havnen i Bogense, og på sidste omgang havde han overskud til at vinke ud til de tusindvis af tilskuere, der de seneste dage har mangedoblet Bogenses normale indbyggertal på 3800 indbyggere. Da han passerede målstregen steg han af cyklen og strakte den med begge hænder over hovedet som et passende jubeltegn i en sportsgren, hvor man ofte skal af cyklen for at bære den op af fedtede skrænter. Det største drama fik vi i kampen om sølvmedaljerne. De seneste tre års verdensmester, Wout van Aert, havde tunge ben og var blevet indhentet af sin landsmand, Toon Aerts. På sidste omgang var Toon Aerts foran, men han styrtede i et sving på den smattede jord på det sidste flade stykke inden opløbet, og så kunne Wout van Aert cykle forbi og sikre sig sølvmedaljen, ni sekunder foran sin landsmand. Helt som ventet spillede danskerne ingen hovedrolle i Bogense. Bedste dansker blev 27-årige Kenneth Hansen som nummer 40, tre omgange efter. Benjamin Justesen blev nummer 47, Joachim Parbo nummer 54 og Tommy Moberg Nielsen nummer 55 i det 58 mand store felt.

Wout Van Aert fra Belgien kæmper sig op af skrænten på VM-ruten i Bogense, men de seneste tre års verdensmester måtte afgive titlen til sin hollandske rival. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Kronprinsen uddelte medaljer i søndagens første løb kørte U23-kvinderne et publikumsvenligt tæt ræs. Hele 10 ryttere var samlet i frontgruppen, da de kørte ud på sidste omgang. De stærke hollandske kvinder trak fra på sidste omgang, og det lignede en sejr til Ceylin Del Carmen Alvarado, der var først nede af skrænten neden for Bogense Kirke. Men 20-årige Carmen Alvarado, der er født i Den Dominikanske Republik, gik kold på det sidste stykke med regulær cykling på asfalt. På broen lige inden opløbsstrækningen på Vestre Havnevej blev hun overhalet af Inge van der Heijden, og den 19-årige blonde hollænder kunne med et stort smil køre over målstregen på havnen i Bogense som U23-verdensmester. Alvarado måtte nøjes med bronze, da hun også blev overhalet af sølvvinder Fleur Nagengast, der fuldendte den totale hollandske triumf. Kronprins Frederik besøgte VM søndag og overrakte medaljer til de tre nederlandske crosscyklister. Den eneste dansker, 17-årige Mie Saabye, blev nummer 36, små fire minutter efter vinderen. Mie Saabye startede sidst i feltet med 48 ryttere, men kørte sig altså 12 pladser op undervejs med solid støtte fra de mange danske tilskuere på ruten. Med de to guldmedaljer i søndagens løb kan Holland bryste sig af at være bedste nation ved VM i Bogense efter fem konkurrencer med i alt seks medaljer, to af hver slags. Belgien hentede også seks medaljer - en guld, tre sølv og to af bronze. Storbritannien vandt to guldmedaljer og Frankrig en bronzemedalje.

Feltet i mændenes eliteklasse i aktion på ruten i Bogense, hvor tusindvis af tilskuere fulgte VM i cyklecross. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Kenneth Hansen blev bedste dansker ved VM i Bogense. Den 27-årige crossrytter sluttede som nummer 40. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix