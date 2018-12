Hollandsk stjerne forlader Bayern München til sommer

Arjen Robben har besluttet, at denne sæson bliver den sidste i Bayern München, men han stopper ikke karrieren.

Gennem et årti har hollænderen Arjen Robben været en af de største stjerner hos mægtige Bayern München, men til sommer er det slut.

34-årige Robben fortalte søndag under et møde med nogle af klubbens fangrupper, at han stopper i klubben til sommer.

- Jeg kan sige, at dette er mit sidste år hos Bayern, og det er godt på den måde, lyder det fra den hurtige hollænder ifølge Sky Sports.

- Jeg mener, at det er det rette tidspunkt efter ti år. Klubben flytter sig, og jeg bør komme videre. Det er afslutningen på en lang og god periode.

Robben har scoret 98 mål i 198 Bundesliga-kampe for klubben, som han har hjulpet til syv mesterskaber, fire pokaltriumfer og en enkelt Champions League-titel.

Selv om meritlisten er tætpakket, så betyder den kommende afsked med sydtyskerne ikke et karrierestop.

- Jeg stopper ikke helt endnu, lyder det fra Robben, som dog ikke kommer nærmere ind på, hvad fremtiden skal bringe.

Han kom til Bayern München i 2009 efter et par sæsoner i Real Madrid. Han startede karrieren i Groningen i 2000, hvorfra han blev hentet til PSV Eindhoven i 2002.

Efter to sæsoner der stod Chelsea klar med en kontrakt, hvor han for alvor slog igennem internationalt.

Han har desuden optrådt 96 gange for det hollandsk landshold og scoret 37 mål. Han var med til at vinde VM-sølv i 2010.