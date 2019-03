Hollandsk landsholdsstjerne rykker til Odense HC

Håndbold: Den hollandske håndboldstjerne Nycke Groot skal fra næste sæson sætte sine håndboldfødder i Odense. Bagspilleren har underskrevet en to-årig aftale med Odense Håndbold, melder klubben - midt i en periode med en del skader og afbud.

Klubben har underskrevet en to-årig kontrakt med Groot.

Om den nye profil fortæller cheftræner Jan Pytlick:

- Jeg er utrolig glad for, at vi har lavet en aftale med så dygtig og rutineret en spiller. Det betyder meget for vores hold, og det er klart, at det også betyder noget for vores ambitioner, både nationalt og internationalt, at få en spiller med Nycke Groots kapaciteter ind i truppen, siger træneren til klubbens hjemmeside.

Administrerende direktør i Odense Håndbold, Lars Peter Hermansen, tilføjer:

- Vi er stolte over, at Odense Håndbold kan tiltrække en spiller af Nycke Groots kaliber. Vi tror på, at vi med tilgangen af Nycke kan tage endnu et skridt i forhold til at nå klubbens mål på både den nationale og internationale håndboldscene.

Den 30-årige bagspiller skifter fra det ungarske storhold Györ, som hun i sæsonen 2016/2017 og 2017/2018 vandt Champions League sammen med.

Györ topper også gruppe to i hovedrunden i Champions League i denne sæson, og det er netop Györ og Nycke Groot, som Odense Håndbold skal møde i kvartfinalen i den prestigefyldte, europæiske turnering.