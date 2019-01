Hollandsk atletiktræner sexmisbrugte unge piger

Hollandsk atletik er blevet ramt af en alvorlig sag om sexmisbrug blandt mindreårige piger.

Mandag bekræfter Hollands Atletikforbund, at en træner sidste år er blevet udelukket på livstid. Det sker, efter at hollandske medier i weekenden har beskrevet sagen.

Træneren har ifølge forbundet indrømmet sit sexmisbrug af de unge piger i forbindelse med en disciplinær høring. Misbruget skulle være fundet sted i to atletikklubber.

Det har ikke været muligt for forbundet at retsforfølge træneren, da ingen af ofrene ønsker at gå til politiet med deres oplysninger.

Det oplyser atletikforbundets direktør Pieke de Zwart.

- Vi havde foretrukket, at det blev rejst spørgsmål af kriminel karakter i stedet for at holde det på et disciplinært niveau, da det, der er foregået, er forfærdeligt, siger direktøren.

Ifølge avisen De Telegraaf har træneren, der i avisen kaldes Jerry M., været træner i to klubber over en periode på 35 år.