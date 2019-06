Holger Rune er kvartfinaleklar i French Open

16-årige Holger Rune vandt torsdag i to sæt i juniorernes French Open. Han er nu i kvartfinalen.

Trods lidt kortvarig rysten på ketsjeren torsdag er det danske tennistalent Holger Rune klar til kvartfinalen ved French Open for juniorer i overbevisende stil.

Grundet regn gik kampen mod franskmanden Arthur Cazaux over to dage, men den 16-årige dansker tog sejren i to sæt med cifrene 6-4, 6-3.

Rune havde allerede hjemtaget første sæt onsdag med 6-4 og var kommet foran med et servegennembrud tidligt i andet sæt, inden regnen lukkede ned for spillet på Roland Garros.

Natten havde øjensynligt givet lidt rust i kroppen hos den syvendeseedede dansker, som torsdag blev brudt i sin serv, så alt var lige i sættet ved 3-3.

Efter at have råbt lidt frustrationer ud over anlægget kom danskeren dog tilbage på sporet, og han vandt kampens tre næste partier.

I kvartfinalen venter enten den tredjeseedede amerikaner, Brandon Nakashima, eller den 15.-seedede rumæner, Filip Cristian Jianu.