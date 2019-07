Holdt ude af operation: Silkeborg-træner nyder comeback

Den tidligere europamester Kent Nielsen blev i august sidste år ansat som cheftræner i Silkeborg IF, men først denne sommer er han tiltrådt i jobbet.

Han skulle nemlig først igennem en ankeloperation og efterfølgende genoptræning.

Michael Hansen sørgede som træner for oprykning til Superligaen, og søndag stod Kent Nielsen for første gang i spidsen for sit hold i forårspremieren mod Brøndby IF.

- Jeg har glædet mig. Det er lang tid, jeg har været ude, og jeg er ikke skabt til at være væk fra fodbold i så lang tid.

- Men det har været godt for mit helbred. Det har betydet, at jeg kan bevæge mig rundt uden smerter nu, siger Kent Nielsen.

Han fortæller, at han har haft en omgang voldsom slidgigt i anklen efter en lang aktiv fodboldkarriere.

- Det tog næsten fem-seks måneder at komme på højkant igen. Det var meget smertefuldt, så jeg er glad for, at det er ude af verden, siger Kent Nielsen, som nu blot nyder at være tilbage i ilden.

- Jeg kommer virkelig til live, når jeg er inden for de fire hjørneflag, og det har jeg været langt fra, så det har været rart at starte igen, siger han.

Silkeborg-angriber Ronnie Schwartz har mærket sin nye cheftræners entusiasme fra første fløjt.

- Man kan godt mærke, at han har glædet sig, men det har vi andre også, så det er superfedt at være i gang.

- Kent er kommet med sine egne idéer. Vi har eksempelvis skiftet system, så vi spiller med to angribere, og det fungerer rigtig godt, siger han.

Silkeborg tabte den første kamp i sæsonen med 0-3 til Brøndby.