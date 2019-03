Peter Ankersen ærgrer sig over Robert Skovs landsholdsafbud, men er sikker på, at Skov bliver udtaget igen.

Det var egentlig planen, at hele FC Københavns succesfulde højre side med Peter Ankersen og Robert Skov skulle møde ind i landsholdslejren mandag, men det forpurrede en skade til sidstnævnte.

Peter Ankersen ærgrer sig på skadede Robert Skovs vegne, men understreger samtidig, at det vigtigste er, at Skov bliver klar til FCK's ti kampe i mesterskabsslutspillet, hvor holdet ligger i en tæt duel med FC Midtjylland om DM-guldet.

- Der er ikke nogen grund til at tage chancer. Hvis han har små skavanker, så skal han selvfølgelig ikke gamble med sit helbred, for han skal jo også præstere for klubholdet.

- Han skal jo helst ikke forværre noget, så det klogeste var nok at blive hjemme, siger Peter Ankersen.

Ifølge FCK er der tale om en mindre skade til Robert Skov, som forventes ude i et par uger.

Peter Ankersen har noteret, hvordan sidste uges landsholdsudtagelse har givet et smil hos Robert Skov.

- Robert er ikke en mand med store armbevægelser, men jeg synes godt, at man har kunnet mærke, at han virkelig har glædet sig til at kunne vise sig frem over for Åge (Hareide, red.).

- Derfor er jeg super ærgerlig på Roberts vegne over, at han ikke er med den her gang. Men samtidig er jeg også helt sikker på, at han nok skal komme med på landsholdet næste gang, hvis han bare bliver frisk og bliver ved med at spille, som han har gjort.

- En kantspiller, der laver 23 mål i Superligaen er selvfølgelig berettiget til at spille på landsholdet, siger Peter Ankersen.

Afbuddet fra Robert Skov efterlader Peter Ankersen som den eneste superligaspiller i den landsholdstrup, der torsdag møder Kosovo i en testkamp og tirsdag tager hul på EM-kvalifikationen i Schweiz.