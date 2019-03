Holdets normale styrke svigtede, da Gudme tabte til Bjerringbro.

HÅNDBOLD: Det var lige ved og næsten for Gudme HK, men holdet bliver nødt til at vente noget tid endnu, inden holdet helt kan få bugt med en af de klubber, som Gudme har haft det største besvær med de seneste sæsoner.

Gudme tabte søndag eftermiddag på hjemmebane med 30-32 til gæsterne fra Bjerringbro FH.

Gudme-spillerne havde store forhåbninger inden kampen, om at de kunne få deres første stik mod Bjerringbro, men på kampdagen kom der et par dårlige nyheder ind til Gudme-lejren.

Holdets midterblok i forsvaret, Ida Dyhr og Mollie Edelved, måtte begge melde afbud til kampen. Mollie Edelved var blevet syg om morgenen, Ida Dyhr havde et problem med sin skulder. Det betød, at Gudmes største styrke, defensiven, pludselig var gevaldigt svækket, og det mod et Bjerringbro-hold, der har dets styrke i offensiven.

- Vi manglede to nøgleforsvarsspillere, og det tog os desværre hele første halvleg at få løst det, forklarede Gudmes træner, Thomas Brandt.

Forsvarsproblemerne var tydelige på banen, og efter 30 minutter var stillingen 16-19 i Bjerringbros favør.

- Vores forsvar gav målmændene hårde arbejdsbetingelser, så selvom vi prøvede dem begge, så kom ingen rigtigt i gang. Vores angreb kørte egentlig fornuftigt, selvom vi da brænder et par chancer, men de scorer 19. 19 mål er jo bare alt for mange at lukke ind, når man snakker 1. division damer, sagde Thomas Brandt.