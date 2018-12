Han beskriver blandt andet sporten med udtryk som "skak med 200 kilometer i timen". Et budskab, klubben forsøger at sprede med flyers på gymnasier og universiteter for at tiltrække nye fægtere.

- Vi vil gerne have flere medlemmer. Men det kommer i bølger. Vi har også engang været nede på tre medlemmer. Der var vi tæt på at lukke, siger Thomas Kaa.

FÆGTNING: I Odense Sportscentrums store lokaler ligger Odense Fægteklub. En klub, som formanden, Thomas Kaa, har et tæt knyttet forhold til. Han har fægtet i 45 år - indtil det ene knæ begyndte at drille. Begge hans forældre har været formand for klubben. Og de seneste 22 år har han haft formandsrollen.

Gennem sportsåret er der på Fyn konstant meget fokus på blandt andet fodbold og håndbold med mange profilerede hold i aktion. Men det fynske sportslandskab er varieret, og i en række fokus-artikler i den kommende tid tager Sport Fyn temperaturen på nogle af de sportsgrene, som lever et - i hvert fald mediemæssigt - mere stille liv, Gennem historien har Fyn produceret mange store profiler inden for mange sportsgrene. Vi besøger nogle af de klubber og miljøer, der skabte dem og får et bud på, hvordan nutiden - og fremtiden - ser ud. Tidligere har Sport Fyn skildret tennissporten, roningen, atletikken og boksningen - gennem besøg hos henholdvis tennisklubben i Otterup/Skerninge, Odense Roklub, Odense Atletik og BK Rollo. Denne gang gælder det Odense Fægteklub.

Næsten tre årtier er gået siden. For fægtesporten på landsplan har årene indtil 2005 budt på medlemstal langt fra det niveau - alt mellem noget over 700 og lidt over 1400. Dog med forholdsvis fremgang fra 2005.

I grafikken herunder kan du dykke mere ned i fægtesporten

Flere klubber, flere fægtere, flere frivillige

Men det er ikke helt nok for formanden. Dansk Fægte-Forbund vil have 2000 medlemmer i "løbet af de næste par år". Derfor er forbundet - med hjælp fra Dansk Idrætsforbund - i gang med at åbne flere klubber for at skaffe flere fægtere. Og dermed flere frivillige ifølge formanden.

- Det har vi brug for. Det er også vigtigt at få flere klubber, så folk ikke skal transportere sig langt for det. Og det er nødvendigt, hvis vi skal have flere medlemmer, siger han og frygter ikke, at flere klubber bare tiltrækker de medlemmer, der får kortere vej til en klub.

- Jeg ved allerede nu, at vi er blevet flere medlemmer.

På Fyn er der allerede kommet flere fægteklubber. Der er fire - en fordobling fra sidste år. Fra formand Thomas Kaa i Odense bliver der brugt ord som "tæt miljø" og "venskaber" som begrundelse for, at folk finder en passion i fægtning. Det samme oplever Dansk Fægte-Forbunds formand, der nægter, at flere medlemmer kan have konsekvenser for det "tætte miljø".

- Det bliver ikke en så stor sport som fodbold i Danmark. Det er en lille sportsgren, siger Jan Sylvest Jensen.