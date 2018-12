Højbjerg scorer og bliver udvist i City-sejr

Manchester City slog Southampton efter to nederlag i træk i et opgør, hvor Pierre-Emile Højbjerg var i fokus.

Danske Pierre-Emile Højbjerg var i vælten søndag for Southampton, da Manchester City kom forbi og vandt opgøret 3-1 i Premier League.

Dermed lykkedes det Josep Guardiolas tropper at vinde i ligaen igen efter to nederlag i træk, og City spillede sig på andenpladsen syv point efter topholdet Liverpool.

Det var Southamptons 11. nederlag i denne sæson, og klubben har 15 point ligesom Burnley, der ligger under nedrykningsstregen.

Set med hjemmeholdets briller, så var Højbjerg dog i den grad i fokus, da den danske midtbanespiller var tilbage efter en spilledags karantæne.

Højbjerg var anfører for Southampton, scorede et drømmemål og endte med at blive udvist med direkte rødt kort for at slagte Fernandinho.

Første halvleg blev målrig, og gæsterne kom foran efter ti minutter, da bolden efter hurtige kombinationer endte hos David Silva, som sikkert sparkede City på 1-0.

Føringen holdt til det 37. minut, og så var det tid til at stjæle billedet for første gang denne søndag for Pierre-Emile Højbjerg.

Danskeren pillede bolden fra Okeksandr Zinchenko og tog et par træk, inden han bragede bolden i mål uden chance for City-keeper Ederson.

Dermed nåede Højbjerg op på tre ligamål i denne sæson.

To hurtigere City-scoringer i slutfasen betød dog, at gæsterne gik til pause foran 3-1.

I halvlegens sidste minut var James Ward-Prowse uheldig at score selvmål, efter at han kort forinden følte sig snydt for et straffespark.

Tre minutter inde i tillægstiden var det så Sergio Agüero, der steg til vejrs og headede bolden i mål efter en præcis aflevering fra Zinchenko.

Agüero bragede bolden på træværket efter en lille times spil, og City virkede i det hele taget optaget af at få sat en stopper for nedturen i de seneste kampe.

Raheem Sterling fandt Agüero få minutter senere, men Ward-Prowse fik akkurat afværget.

Gabriel Jesus sendte Ryan Mahrez afsted med en friløber, men den tidligere Leicester-angriber afsluttede uden kvalitet.

Fem minutter før tid gik klappen så ned for Pierre-Emile Højbjerg, der kastede sig ned og låste Fernandinhos ben, hvilket korrekt gav direkte rødt kort.

City kørte sikkert sejren hjem og kan nu se frem til topbraget hjemme mod Liverpool 3. januar.

Jannik Vestergaard var ikke med i Southamptons trup.