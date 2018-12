Højbjerg og Vestergaard skal have ny manager

Mark Hughes og to assistenttrænere har fået sparket af Southampton, som igen skal på jagt efter en manager.

Heller ikke Mark Hughes blev den langsigtede løsning på managerposten i Southampton, der har danskerne Pierre-Emile Højbjerg og Jannik Vestergaard i truppen.

Det står klart, efter at klubben mandag har meddelt på sin hjemmeside, at man stopper samarbejdet med den 55-årige manager.

Også assistenterne Mark Bowen og Eddie Niedzwiecki har forladt klubben, skriver Southampton.

- Vi vil gerne takke Mark og hans stab for deres indsats i tiden på St. Mary's, skriver Southampton med henvisning til holdets hjemmebane.

- Søgningen efter en ny træner er allerede påbegyndt.

Assistenttræneren Kelvin Davis er holdets midlertidige cheftræner i onsdagens ligakamp mod Tottenham på Wembley.

Southampton ligger under nedrykningsstregen i Premier League. Det er blot blevet til ni point i de første 14 runder, og holdet har ikke vundet i ti kampe i træk i ligaen.

Hughes blev ansat i marts, da klubben kæmpede for overlevelse i den bedste engelske fodboldrække.

Han tog over efter Mauricio Pellegrino, som blev fritstillet efter en sløj periode med skuffende resultater.

Forinden var Hughes selv blevet fyret i Stoke, hvor han havde været i mere end fire år.

Missionen i Southampton lykkedes, da klubben med nød og næppe klarede frisag med en række gode resultater i de sidste runder.

Særligt Pierre-Emile Højbjerg har nydt godt af Mark Hughes' tillid i denne sæson. Danskeren har fået spilletid i 11 kampe, og i søndagens hjemmekamp mod Manchester United bar han sågar anførerbindet.

Tidligere i karrieren har Hughes været manager for Blackburn, Manchester City, Fulham, Queens Park Rangers og det walisiske landshold.

Som aktiv var han mest kendt for sine mange år som angriber i Manchester United, men spillede sent i karrieren et par sæsoner i netop Southampton.