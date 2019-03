Højbjerg-mål er med til at sende Huddersfield ud af PL

Det blev en sort dag for danskerklubben Huddersfield, som lørdag rykkede ud af Premier League.

Det skyldtes både et nederlag ude til Crystal Palace, mens en scoring af danske Pierre-Emile Højbjerg for Southampton var med til at sende Huddersfield ud af den bedste engelske række.

Huddersfield måtte ikke tabe ude til Crystal Palace, hvis Southampton samtidig slog Brighton, og Burnley slog Wolverhampton.

Umiddelbart var det et regnestykke, der krævede en hel del for at gå i opfyldes, men det udviklede sig præcis sådan.

Huddersfield tabte 0-2 ude til Crystal Palace, og Burnley slog Wolverhampton 2-0.

Dermed skulle Southampton også vinde for at sende Huddersfield ned i The Championship, og det sørgede Pierre-Emile Højbjerg for.

Southampton vandt således 1-0 på en scoring af den danske landsholdsspiller otte minutter inde i anden halvleg.

Den danske midtbanespiller var gået med helt frem og modtog bolden i feltet i højre side og scorede til 1-0 ved i løb at få sparket bolden i mål efter aflevering fra Nathan Redmond.

Hverken Mathias "Zanka" Jørgensen, Philip Billing eller målmand Jonas Lössl var med hos Huddersfield i nederlaget til Crystal Palace, og ingen af danskerne var at finde på bænken.

Huddersfield er altså rykket ned med seks spillerunder igen, hvilket er en tangering af rekorden, som Derby County satte tilbage i sæsonen 2007/2008.

Ingen andre hold i Premier Leagues historie er rykket ned allerede efter 32 spillerunder.

Ipswich rykkede i 1994/1995 også ned seks runder før tid, men den gang var der 42 spillerunder i sæsonen.

Huddersfield rykkede op i 2016/2017-sæsonen og sluttede sidste år som nummer 16.

I indeværende sæson har holdet blot vundet tre kampe og spillet fem uafgjort.